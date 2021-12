Marseille (AFP). Marseille: une association déconseille le bikini pour une sortie dans un parc aquatique

"Je compte sur vous pour respecter la AWRA et donc de ne pas venir en 2 pièces (parties doivent être cachées de la poitrine aux genoux)", peut-on lire sur l'affiche de l'association Smile 13 et sur sa page Facebook. "Le parc autorise exceptionnellement Burkini/Jilbeb de bain", est-il également écrit.

Cette association qui se présente comme une "association socio-culturelle, sportive et d'entraide pour femmes et enfants" explique avoir "privatisé" le Speed Water Parc, situé au nord de Marseille pour le samedi 10 septembre.

"Bien entendu il y aura des maîtres nageurs hommes c'est la raison pour laquelle l'association a négocié afin qu'exclusivement le parc autorise la baignade en burkini", explique-t-elle sur le réseau social, ajoutant que "les enfants garçons sont également autorisés jusqu'à 10 ans".

L'affiche a fait réagir des élus marseillais: la député LR des Bouches-du-Rhône et maire des 11 et 12e arrondissements Valérie Boyer a publié l'affiche sur Twitter en l'accompagnant d'une tribune pour la dénoncer.

"Accepter cette soi-disant mode, c'est conforter le communautarisme dans notre pays, mais c'est aussi une question de dignité de la femme, une question de respect de nos principes fondamentaux", déclare-t-elle.

"Cela n'est en rien anodin, la bataille +du voile+ est l'expression visible de la volonté des intégristes de marquer leur territoire et de soumettre les femmes, comme les hommes, en instaurant un territoire où l'islamisme s'affiche en uniforme et organise un véritable contrôle social", écrit-elle encore.

Dans un communiqué intitulé "fini le +vivre-ensemble+, place au vivre avec le communautarisme islamique !", le sénateur-maire FN des 13e et 14e arrondissements de Marseille Stéphane Ravier estime que "cette journée islamique démontre qu'au-delà des discours rassurants des autorités musulmanes, un certain nombre de musulmans se coupent volontairement de notre modèle républicain, et se mettent d’eux-mêmes à l’écart de notre société".

Dénonçant "l’avancée grandissante du communautarisme, par exemple avec la prolifération dans les rues marseillaises de tenues islamiques contraires à la loi", il fustige "le silence assourdissant et complice des +Républicains+ et de la gauche".

"Ce centre aquatique qui accueille avec complaisance cette journée doit prendre ses responsabilités et y renoncer", estime M. Ravier.

"Ce type de manifestation à caractère communautariste est particulièrement troublant et je regrette que la direction de ce parc aquatique l'ait autorisée", juge le conseiller municipal Stéphane Mari, ancien président du groupe socialiste à la mairie.

"Maintenir ce type de manifestation qui sera nul doute largement médiatisée est porter un coup de canif à notre modèle républicain et favorisera une fois de plus le parti de ceux qui portent les valeurs de haine et d'exclusion", ajoute-t-il.

Ni l'association, ni le centre aquatique n'ont pu être joints par l'AFP mercredi soir.