Rio de Janeiro (AFP). JO-2016: derrière l'affaire russe, les premières compétitions

Et si on parlait de sport ? Deux jours avant la cérémonie d'ouverture officielle, six matchs de football féminin, dont France-Colombie, vont donner mercredi le coup d'envoi des Jeux de Rio, alors qu'en coulisses le CIO continue de se débattre avec l'affaire du dopage en Russie.