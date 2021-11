Cracovie (Pologne) (AFP). JMJ: le pape s'envole pour la Pologne dans une ambiance assombrie

Le pape François s'envole mercredi pour la Pologne, où l'attaque jihadiste dans une église en France a quelque peu terni l'ambiance des JMJ et rendra son message d'ouverture, essentiellement envers les migrants, encore plus inaudible auprès des dirigeants conservateurs et des évêques.