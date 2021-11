Football : Quevilly Rouen Métropole enchaîne avec une seconde victoire en match amical

2ème succès d'affilé

C'est donc un deuxième succès d'affilé, en quatre matchs amicaux pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) face à la réserve du Havre (HAC). Et pourtant, le match avait mal débuté puisque ce sont les Havrais qui ouvrent la marque au bout de trente minutes de jeu avant que Jean-Paul Mendy ne vienne égaliser un peu plus de dix minutes plus tard.

Une 2ème mi-temps décisive

Les deux équipes sont à égalité 1-1 à la fin de la première mi-temps et la décision se fera à vingt minutes du terme du match suite à un coup franc des Rouges et Jaunes, c'est Sodiq Odumosu qui vient placer une tête victorieuse en devançant la sortie du gardien Havrais 2-1.

Dernière ligne droite

Les joueurs de Manu Da Costa continuent leur préparation cette semaine avec un stage à Deauville (Calvados) à partir de mercredi 27 juillet 2016 pour un retour prévu vendredi 29 juillet 2016 dans la journée afin de disputer le dernier match de préparation au stade Robert Diochon face à l'Amiens AC (Somme), qui évolue en CFA, à partir de 17 heures.

A LIRE AUSSI.