Paris (AFP). Tour de France: Champs-Elysées en vue pour la course emmenée par Froome

Le Britannique, vainqueur de deux étapes, devrait être sacré pour la troisième fois (après 2013 et 2015), à l'issue des 113 derniers kilomètres entre Chantilly, au nord de Paris, et la capitale.

Le Français Romain Bardet et le Colombien Nairo Quintana, dans cet ordre, sont attendus à ses côtés sur le podium.

Comme le veut la tradition, Froome et les autres porteurs de maillots distinctifs -Peter Sagan (points), Rafal Majka (montagne), Adam Yates (jeunes)- s'offriront une coupe de champagne et quelques photos souvenir avant l'emballement sur le circuit final, entre le Louvre, la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe.

En tête au classement général depuis sa victoire à Bagnères-de-Luchon, le leader de la Sky n'a jamais semblé inquiété dans un Tour où les prises de risques et les attaques des favoris ont été bien rares.

Il faut dire qu'une partie de la concurrence annoncée a rapidement été mise hors course, avec les abandons de l'Espagnol Alberto Contador (9e étape) et du Français Thibaut Pinot (13e étape) et un Vincenzo Nibali très vite distancé au général.

- Sagan, Kittel et Greipel sur les rangs -

Face à une équipe britannique verrouillant impitoyablement la course en montagne et un Froome impérial en contre-la-montre (2e à La Caverne du Pont-d'Arc, puis vainqueur à Megève), le challenger annoncé, Nairo Quintana, n'a jamais brillé, victime, selon ses dires, d'allergies.

Et sa formation, Movistar, pourra surtout se réjouir de sa première place au classement par équipes.

La bataille pour le maillot jaune n'a donc jamais eu lieu et il aura fallu attendre vendredi pour voir celle pour le podium se jouer, à l'initiative de Romain Bardet, venu conquérir la deuxième place et la victoire d'étape (la seule pour un Français) à Saint-Gervais - Mont Blanc.

L'ultime étape de cette 103e édition, au bout des huit tours de 6,8 kilomètres sur les Champs-Elysées, est promise aux sprinteurs, qui accaparent les victoires depuis 2005.

En l'absence du Britannique Mark Cavendish, qui a écrasé la concurrence au sprint cette année (quatre victoires), avant d'abandonner au soir de la seconde journée de repos, afin de se préserver pour les jeux Olympiques de Rio, le champion du monde slovaque Peter Sagan (trois victoires) et les Allemands Marcel Kittel (une victoire) et André Greipel se porteront vraisemblablement candidats.