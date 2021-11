Pokemon Go investit la Normandie

Alors que le jeu Pokmon Go a fait son apparition le 6 juillet 2016 aux État Unis, il a envahit la France même avant sa sortie officielle. La Normandie participe à ce que l'on appelle maintenant le "phéméglo" (Phénomène médiatique global). Ici et là, on en parle, on joue et on récupère le phénomène.