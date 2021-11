Paris (AFP). Air France: la grève se profile pour le grand chassé-croisé de l'été

La grève des personnels navigants (PNC) d'Air France se profile en plein chassé-croisé juillet/août malgré des discussions marathon entre la direction et les deux syndicats d'hôtesses et stewards qui appellent à la grève du 27 juillet au 2 août et ont reçu le soutien de syndicats de pilotes, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.