Ligne Le Havre-Rouen-Paris, la colère monte chez les usagers de la SNCF

Retards, suppressions de trains, incidents d'exploitation, pas de climatisation... sont autant de dysfonctionnements qui ont poussé des usagers de la ligne Le Havre-Rouen-Paris à lancer une pétition sur le site www.change.org, mercredi 13 juillet 2016. "Il ne se passe plus une seule journée sans que l'on reçoive un message d'alerte indiquant que le train que l'on va emprunter est soit en retard, soit en composition réduite, soit supprimé. Ainsi, semaine après semaine, les conditions de transport se dégradent de plus en plus sans que l'on voie le bout du tunnel vers une éventuelle amélioration", évoque la pétition.

Plus de 370 signataires

A l'heure actuelle, 373 personnes soutiennent les usagers de cette ligne et ont signé la pétition. La colère gronde chez les clients qui empreintent quotidiennement cette ligne pour se rendre au travail :

"Je suis un usager quotidien et j'en ai marre de toujours devoir payer pour des trains en retard, non dimensionnés aux besoins des usagers, mis à quai tardivement car mal gérés à Saint-Lazare, sans contrôles et systématiquement utilisés par les fraudeurs. Je paye pour un service, je le veux ! Les grèves sont trop fréquentes et jamais dédommagées depuis 4 ans. On en a marre !"

Pour ses préjudices subis, ils demandent "le remboursement des forfaits du mois de juin 2016, une réduction de 30 % sur les forfaits du mois de septembre et octobre 2016, le rétablissement des tarifs dégressifs, le retour de l'affichage des places réservées, dans l'attente de mettre au point un système adapté aux abonnés et aux usagers ponctuels".

Des pages Facebook et Twitter ont également été créees pour rendre compte des conditions de voyage des usagers de cette ligne. Les commentaires ne manquent pas.