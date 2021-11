Andrews Air Force Base (Etats-Unis) (AFP). Les Etats-Unis promettent de terrasser la "tumeur" du groupe EI

Les Etats-Unis et leurs alliés de la coalition contre le groupe Etat islamique se sont engagés mercredi à terrasser la "tumeur" jihadiste en Syrie et en Irak et à combattre les "métastases" des attentats islamistes dans le monde.