Orne : la Fête européenne de la chasse se prépare sur l'hippodrome du Haras du Pin

La fête européenne de la chasse et de la pêche, qui s'ouvre désormais à tout ce qui touche à l'environnement, aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 août 2016 sur l'hippodrome de la Bergerie, près du Haras du Pin (Orne).

A trois semaine de l’événement, qui accueillera quelques 50 000 visiteurs, les bénévoles sont déjà au travail sur le site.

Seconde année sur l'hippodrome de la Bergerie

Après avoir quitté le Château de Carrouges, cette fête de la chasse et de la pêche aura lieu pour la seconde année sur l'hippodrome de la Bergerie, près du Haras du Pin.

Après la première édition organisée sur ce site l'an dernier, les organisateurs ont corrigé d'inévitables imperfections, avec par exemple moins de distance à parcourir par les visiteurs, et davantage de points de restauration.

Un programme traditionnel

La fête est articulée autour de neuf "villages", chacun sur un thème différent (chasse, pêche, bois, terroir…) qui accueilleront plus de 250 exposants. La pelouse accueillera la présentation des équipages de vènerie, les démonstration de chiens de rapport et d'arrêt, les attelage du Haras du Pin, mais aussi le grand spectacle du samedi soir qui sera suivi d'un feu d'artifice et la messe de Saint-Hubert du dimanche matin. Ce serait la plus grande d'Europe !

Cette fête de la chasse et de la pêche n'aura lieu que les 6 et 7 août prochains, mais les bénévoles ont mis à profit ce long week-end du 14 juillet pour débuter toute cette installation.

Rencontre avec Raymond Joliveau, organisateur de cette fête de la chasse et de la pêche :





