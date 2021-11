En Normandie, collision entre deux navires victimes de voies d'eau

Il est 2h10 du matin vendredi 15 juillet 2016. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg intercepte une conversation entre un officier du navire de pêche "Gros Loulou" et le gazier Waasmunster, long de 174m et battant pavillon belge, qui se trouve dans la zone d'attente n°3 du port du Havre (Seine-Maritime).

29 marins concernés, aucun blessé

Une conversation qui fait suite à une collision entre les deux navires : quatre marins sont à bord du premier, le second compte 25 membres d'équipage. Le navire de pêche informe le CROSS que, malgré l'étrave enfoncée, qu'il n'est pas victime de voie d'eau et qu'il n'y a aucun blessé à bord. Il dédcide de naviguer vers Port-en-Bessin (Calvados), son port d'attache.

Deux navires, des plongeurs et un hélicoptère mobilisés

La situation est plus préoccupante dans le Waasmunster. A 3h50, l'équipage constate une brèche sous la ligne de flottaison. Le Centre Opérationnel de la Marine à Cherbourg (Manche) mobilise alors le remorqueur d'assistance et de sauvetage "Abeille Liberté" ainsi que le chasseur de mines "Croix du Sud" de la Marine Nationale, deux navires stationnés dans la Manche. Au même moment, une équipe d'évaluation et d'intervention de la Marine nationale est hélitreuillée à bord du gazier. L'hélicoptère "Le Caïman" dépose également à bord du navire une équipe de plongeurs. A 5h20, le problème est solutionné. La stabilité et la sécurité du bâtiment sont assurées.

Fin de l'intervention à 8h45

La nuit n'est cependant pas terminée. A 7h, le navire de pêche "Gros Loulou" informe le CROSS qu'il est finalement victime d'une voie d'eau alors qu'il se situe au large de Port-en-Bessin. Une vedette de la SNSM est engagée pour lui venir en aide. La voie d'eau est finalement asséchée et le navire arrive à bon port à 8h45.

