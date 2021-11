Football : Quevilly Rouen Métropole recrute un attaquant de Ligue 1 !

Le jeune attaquant de 20 ans Karim Achahbar est donc la sixième recrue du club normand après l'arrivée de Jérémy Bekhechi, Thimothée Taufflieb et Cédric Jean-Etienne qui ont signé un contrat à Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Enzo Basilio et Alioune Ba arrivent quant à eux en prêt également de Dijon (Ligue 2) et d'Amiens (Ligue 2). L'arrivée de l'attaquant breton a été annoncée jeudi 14 juillet 2016 par QRM.

Des apparitions au plus haut niveau

Originaire de Guingamp (Côtes d'Armor) justement, il signe dans son club de coeur à l'age de 16 ans et fait ses classes avant d'évoluer pour la première fois en Coupe de France avec l'équipe fanion le 5 janvier 2014 face à Bourg-Peronnas puis la saison suivante fait une apparition en Ligue 1 face à Montpellier le 27 septembre 2014.

Le reste du temps, il évolue avec la reserve du club Breton en CFA 2 puis est prêté la saison passée à Luçon

La préparation continue

Après une défaite lors du premier match amical à Boulogne 2-0, les joueurs de Manu Da Costa disputeront un deuxième match de préparation face à une autre équipe de National Chambly (Oise) samedi 16 juillet à Saint-Aubin-lès-Elbeuf(Seine-Maritime) à 16h30.

A LIRE AUSSI.