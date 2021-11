Manche : Rock en Pomme, une soirée festive à La Meurdraquière

Pour sa 1ère édition, l’association De Buttes en Bottes est fière de vous présenter son festival 100% Manchois. Son but : réunir un public avide de musiques actuelles, de production et d’artisanat locaux autour d’une soirée musicale le 9 juillet, entre Villedieu les Poêles et Granville, sur le site de la ferme de la Butte à la Meurdraquière, dès 18h30. Côté musique, trois concerts suivis d’une soirée animation avec des groupes originaires de la Manche. Côté restauration, des repas et une buvette issus exclusivement de produits locaux.

L'entrée est à 10€ sur place, 7€ en prévente et gratuit pour les moins de 12 ans.

Retrouvez la billetterie en ligne ICI

Ecoutez, Antoine Venisse, Président de l'association De Buttes en Bottes.