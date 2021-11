Les Backstreets Boys reviennent avec un nouvel album !

Les Backstreet Boys c'est le souvenir de toute une génération, depuis leur création début des années 90 jusqu'à leur premier gros succès en 1998 avec "I Want It That Way"

Ce boys band originellement composé de Nick Carter, Brian Littrell, A.J. McLean, Howie Dorough et Kevin Richardson a vendu plus de 130 millions d'albums à travers le monde (ils sont, en outre, le boys band le plus vendeur de tous les temps) et ont gagné un nombre important de prix dans l'industrie de la musique.

Début des années 2002, ils vont se séparer momentanément pour que chacun se consacre à ses projets solo, puis ils se reformeront en 2005.

Aujourd'hui, il sont en pleine préparation de leur neuvième album studio, preuve à l'appui avec le statut Instagram du leader Nick Carter :

In the studio with my @backstreetboys recording a song for @flagaline new album. Also working on the new backstreet album as well. Get ready!!! #backstreetboys #countrymusic #floridageorgialine #new music #collaboration Une photo publiée par Nick Carter (@nickcarter) le 27 Juin 2016 à 15h37 PDT

« En studio avec mes Backstreet Boys pour enregistrer une chanson pour le nouvel album de Florida Georgia Line / On travaille aussi sur un nouvel album des Backstreet Boys. Préparez-vous !!! »

Le nom et la date de sortie de cet opus sont encore inconnus à l'heure actuelle.

A LIRE AUSSI.