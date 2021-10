Bayeux: soutien aux otages

"Libérez les otages". Voilà ce que l'on peut lire depuis 9h30 ce matin sur la façade de la mairie de Bayeux. En présence de Martine Gauffeny, secrétaire général d'Otages du Monde qui espère multiplier ce genre d'initiatives, le maire de Bayeux, Patrick Gomont, a dévoilé une banderole de soutien aux deux journalistes de France 3, Hervé Ghesquière et Stéphane Taponnier, et leurs trois accompagnateurs afghans, enlevés, le 30 décembre dans la province de Kapisa (Est) en Afghanistan, alors qu'ils travaillaient pour le magazine "Pièces à conviction".

La ville de Bayeux, organisatrice du Prix des correspondants de guerre et qui célèbre aujourd'hui même sa Libération, a décidé de s'engager aux côtés de Reporters sans frontières et Otages du Monde, et va installer une banderole sur la façade de l'Hôtel de Ville. La pose de cette banderole de 4,50 m sur 2,10m intervient alors que nos deux confrères vivent leur 160e jour de détention.



source: lamanchelibre.fr