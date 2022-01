La première superstar virtuelle est née.

Même si nous n'en avons pas encore vraiment beaucoup entendu parlé en France, il y a fort à parier qu'un jour ou l'autre, elle (ou un phénomène similaire) envahisse l'hexagone. Son nom signifie "premier son du futur" en japonais et sa musique se rapproche de René La Taupe ou de Bébé Lily. Hatsune Miku fait aussi la couverture des magazines comme une vraie star, chante en concert comme une vraie star avec de vrais musiciens et devant un vrai public, et vend des disques comme une vraie star. Pourtant, elle est un hologramme 3D. En concert, cette chanteuse virtuelle de 16 ans qui mesure 1m58 et pèse 42 kg est projetée sur un écran et l'effet est bluffant. Elle était d'abord une simple voix synthétique créée grâce à un logiciel dont 70000 exemplaires ont été vendus. 70000 auteurs potentiels existent donc pour Hastune Miku (puisque toutes ses chansons sont créées par les utilisateurs du logiciel) ce qui explique la multiplicité des chansons et vidéos présentes sur la toile. Lorsque le logiciel est arrivé sur le marché il y a 4 ans, une seule photo d'elle existait, mais les utilisateurs du programme sont allé plus loin en lui créant un univers. Depuis elle fait des tournées. Son premier concert à Tokyo s'est joué à guichets fermés, et ses vidéos font toujours autant le buzz sur le web partout sur la planète. Regardez ci-dessous.