BUZZ : Les Red Hot en concert sur un toit!

Il s'agissait en fait d'un concert-surprise organisé par les Red Hot pour tourner une vidéo en rapport avec la sortie de leur dixième album.



Anthony Kiedis et sa bande ont joué quelques morceaux pour le plus grand plaisir des passants, qui regardaient le concert d'en bas.



Leur album intitulé "I'm with you"sortira le 30 Aout. Vous y retrouverez leur premier single "The Adventures Of Rain Dance Maggie". A écouter ci-dessous.



Ils seront de passage en France à Paris Bercy les 18 et 19 Octobre 2011.