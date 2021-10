AC/DC sortira le 19 novembre son premier album live depuis 20 ans

Le disque a été enregistré lors de trois concerts joués à guichets fermés par le groupe de hard rock australien en décembre 2009 à Buenos Aires, en Argentine.

L'album, qui mêle morceaux classiques et nouveaux titres comme Back in Black, Thunderstruck, You Shook Me All Night Long and Rock N Roll Train, sera disponible sous la forme de trois disques vinyle, ainsi qu'en double CD avec un livret de 24 pages.

Le DVD live, paru en 2011, dévoile l'installation de la scène et l'arrivée du groupe en Argentine. Il est arrivé en tête des ventes dans 17 pays lors de sa sortie. Les clips issus du DVD AC/DC Live at River Plate, Thunderstruck et Shoot To Thrill ont été visionnés sur Youtube par 14 millions de fans pour le premier et 22 millions d'internautes pour le second.

Tracklisting :

1. Rock N Roll Train

2. Hell Ain't A Bad Place To Be

3. Back in Black

4. Big Jack

5. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

6. Shot Down in Flames

7. Thunderstruck

8. Black Ice

9. The Jack

10. Hell's Bells

11. Shoot to Thrill

12. War Machine

13. Dog Eat Dog

14. You Shook Me All Night Long

15. T.N.T.

16. Whole Lotta Rosie

17. Let There Be Rock

18. Highway to Hell

19. For Those About to Rock (We Salute You)

Site : www.ACDC.com