Indochine actuellement en studio, un nouvel album en préparation?

Les informations sont plutôt faibles et se résument à une seule et unique photographie : un micro, une table et une légende indiquant "Indo studio".

Le groupe de Nicola Sirkis est donc au travail et doit sans doute démarrer les premiers essais du successeur de "La République des Meteors", paru en 2009, avec lequel le groupe avait fait une apparition au Stade de France.



Pour info, c'était en novembre et décembre 1980 que paraissent deux annonces dans Rock & Folk pour un groupe parisien nommé Les Espions qui cherche un bassiste et un chanteur. Dominique Nicolas et Nicola Sirkis y répondent et sont recrutés, le premier à la basse et le second au chant. Les deux acolytes deviennent rapidement amis et la musique de ce groupe étant trop compliquée à leur goût, ils décident de monter leur propre formation.



Le 10 mai 1981, Nicola Sirkis et Dominique Nicolas fondent le groupe "Indochine" avec l'aide d'un ami qui débute au saxophone: Dimitri Bodianski. Il ne leur faudra que quelques mois pour composer leurs premiers morceaux.

Mythique ce titre et surtout ce clip!!! On n'imagine pas un tel clip pour un tel titre!