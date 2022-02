Les Red Hot confirment leur date au Stade de France!

L'information est bien confirmée et vous pouvez noter la date du 30 juin 2012 : ce jour là, le californiens enflammeront le STADE DE FRANCE : 80 000 spectateurs au Stade de France de St Denis pour découvrir leur nouvel album I'm With You et leurs plus gros tubes.



Les réservations seront ouvertes dès vendredi prochain, le 14 octobre. Et en cas de vente trop rapide, une autre date pourrait être ajoutée la veille, le 29 juin.



Un petit souvenir en vidéo pour les chanceux qui ont pu aller voir ce live retransmis au Pathé Lumière de Caen dernièrement!