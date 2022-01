La Normandie sur France 2 ce soir

Photo / Source : Wikipédia, Auteur : Spedona

Il y a de l'histoire présentée par Stéphane Bern comme chaque mardi de l'été ce soir avec Secrets d'histoire. France 2 vous propose de découvrir les lieux qui ont marqué le destin de Claude Monet, notamment chez nous, en Normandie, c'est à 20h35

Sur les autres chaines, il y a également ce soir la suite sur ARTE des soirées SUMMER OF GIRLS. Ces soirées sont consacrées aux femmes qui ont marqué l'histoire de la musique lors des dernières décennies. Ce soir, pour le dernier rendez vous "SUMMER OF GIRLS", Arte vous propose une soirée "Sexy, so sexy" avec le film "My blueberry nights" avec Norah Jones, également actrice ! Suivra un documentaire sur la mini-jupe, un concert live de Kylie Minogue et un documentaire sur le Cabaret New Burlesque.

Enfin, pour les abonnés, Canal + vous propose une soirée entièrement consacrée aux réseaux sociaux avec pour commencer dès 20h50 le film "The Social Network". Ce film couronné de 3 Oscars, 4 Golden Globes et du César du meilleur film étranger, encore jamais diffusé à la télévision en France le sera ce soir. Il est consacré à Mark Zuckerberg, le créateur de l'un des plus gros reseaux sociaux. Dès 22h50, vous pourrez suivre un docu-thriller avant de retrouver le magazine L’œil de Links à 0h15 consacré là aussi, pour son premier numéro de la saison aux reseaux sociaux. Pour les plus courageux, à 00h40, vous pourrez suivre un documentaire français intitulé "Ma vie à poil sur le net" qui vous dévoilera tous les dangers de ces nouveaux réseaux sociaux.