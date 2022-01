2 nouvelles séries pour Shonda Rhimes, créatrice de Grey's Anatomy et de Private Practice.

A la télévision ce soir, retrouvez sur M6 "L'amour est dans le pré" dès 20h45. Une émission que vous pourrez également retrouver dès le lundi 26 septembre prochain en version belge sur la chaine TEVA. Les agriculteurs belges sont ils plus à l'aise avec les femmes (ndlr : dans la saison 1 en Belgique, il n'y a pas d'agricultrice) ? Réponse dans moins d'un mois sur TEVA.

A suivre également ce soir sur France 3 dès 20h35, une grande soirée consacrée au groupe mythique ABBA. Elle sera présentée par Laurent Boyer qui vous fera revivre la légende ABBA depuis la scène mythique du théâtre Mogador, à Paris aux côtés de nombreux artistes comme Natacha St Pier, Inna Modga, Julie Zenatti, Shym, Judith, Elisa Tovati, Arielle Dombasle ou encore le normand Amaury Vassili. Les premieres images sont à découvrir ci-dessous.

Egalement à la télévision ce soir, la série US Private Practice sur France 2 à 20h35. Une série créee par Shonda Rhimes à qui on doit déjà Grey's Anatomy et qui va lancer aux états unis 2 nouveaux programmes : "Scandal" prochainement sur les écrans et "Gilded Lillys", drame qui se déroule en 1895 et qui implique une famille, propriétaire du premier hôtel de luxe new-yorkais. Nous aurons probablement l'occasion de suivre ces 2 nouvelles fictions prochainement en France !