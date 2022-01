Découvrez le nouveau single de Simple Plan intitulé "Astronaut"!

C'est sans surprise le titre "Astronaut" qui succèdera à "Jet Lag" en qualité de deuxième extrait du nouvel album de Simple Plan : "Get Your Heart On !"

"Astronaut", c'est mon titre préféré de l'album. C'est une pièce charnière de ce disque. Elle témoigne de notre évolution : on n'aurait pas pu l'écrire sur notre premier ou deuxième album. Il y a une certaine maturité musicale et au niveau du texte. La vidéo viendra renforcer une métaphore déjà bien ancrée dans le titre. On l'a tournée dans le désert, en même temps que "Can't Keep My Hand Off You". » avait déclaré Chuck Comeau, batteur de Simple Plan.