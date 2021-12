Avant-première de "La Planète des Singes" ce soir!

Résumé :

La substance utilisée permet d'augmenter radicalement l'activité cérébrale de leurs sujets. César est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d'une intelligence remarquable. Mais quand il est trahi par les humains en qui il avait confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l'Homme dans un combat spectaculaire.

Vous pourrez voir dès ce soir en avant première, "La Planète des Singes" au Cinémoviking de Saint-Lô, au Méga CGR de Cherbourg et à l'UGC CINE CITE de Mondeville.



Cinémoviking : Séance à 20h30

MEGA CGR : Séances à 19h45 et 22h15

UGC CINE CITE : Séances à 20h00 et 22h15