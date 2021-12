Katy Perry: artiste la plus diffusée sur les radios américaines avec 5 hits

L'interprète de I Kissed A Girl devance désormais Justin Timberlake (FutureSex/LoveSounds) et Lady Gaga (The Fame).

Au total, Katy Perry aura classé numéro un les extraits Teenage Dream, California Gurls, Firework, E.T. et Last Friday Night (T.G.I.F.). Cette dernière chanson décroche un autre record dans le "Mainstream Top 40" : celui de la chanson la plus jouée en une semaine avec 12.468 diffusions sur les 136 stations étudiées par Billboard.