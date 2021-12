18 500 albums en une semaine pour Amy Winehouse!

D'après le Parisien,un peu plus d'une semaine après sa mort, la chanteuse a écoulé 18 640 albums si l'on cumule cd et téléchargements:13 919 "Back To Black" et 4721 "Frank". Des résultats qui la placent en tête des ventes en France, en regroupant les différents top cd et digital, tombés cet après-midi et ses deux enregistrements.

Seule Adele parvient à rivaliser avec elle, grâce à son album phénomène: "21" s'est encore vendu à 12 399 exemplaires la semaine dernière et son premier disque, "19", a séduit 2572 nouveaux curieux.