David Bowie revient avec un nouvel album en 2013

Actualité chargée pour David Bowie, mais surtout année remplie de projets. Il fait notamment l'objet d'une exposition au Victoria and Albert Museum à Londres qui aura lieu à partir du Printemps.

Mais le chanteur de "Let's Dance" ne comptait pas s'arrêter là pour autant, à l'occasion de son 66ème anniversaire, il a aussi pondu un nouvel opus, le 25e en date après plusieurs années d'absence en studio.

Il nous propose un album sur le ton de la mélancolie si l'on se fie au single dévoilé sur la Toile.

En effet, "Where are we now" mis en boite à New York avec Tony Visconti, l'un de ses proches collaborateur. Cet extrait de "Next Day" est d'ores et déjà disponible sur les différentes plateformes de téléchargement en ligne.