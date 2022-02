Il avait déjà fait sensation en annoncant son retour avec la sortie prochaine de son nouvel album "The Next Day" au mois de mars.

Le morceau "Where Are We Now" avait déjà conquis la planète, mais l'artiste souhaite encore nous faire languir de plaisir.

Mardi 19 février, on a appris sur ses plateformes officielles qu'il sort un nouveau single extrait de cette galette. Intitulé "The Stars" il sera disponible en téléchargement le 26 février.