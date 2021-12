30 Seconds to Mars vers la séparation ?

Dans une interview accordée à la presse américaine, Jared Leto a laissé entendre que 30 Seconds to Mars pourrait prochainement se séparer. Le chanteur et comédien a expliqué qu'il commençait sérieusement à réfléchir à son futur et aux choix qu'il devrait faire.

"Ça a été un parcours tellement incroyable, insensé et fou. Ça fait presque deux ans, nous avons plusieurs fois voyagé autour du monde. il y a eu un typhon de concerts dans le monde, des clips, des créativités et de la folie. Nous avons donc besoin d'un peu de temps, j'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre mon souffle", a-t-il déclaré au média américain MTV News.

Il a également commenter les nominations du groupe au MTV Video Music Awards dans les catégories "Meilleure photographie", "Meilleure réalisation" et "Meilleur montage" pour le clip de "Hurricane (This Is War)" :

"Le bon côté de ces nominations est qu'elles seront une bonne façon de dire au revoir, n'est-ce pas ? Gagner les trois prix serait une belle manière de partir".