Le château de Falaise a vu naître Guillaume Le Conquérant

Édifié peu avant l’an mille sur l’éperon rocheux de la ville, le fortin va s’agrandir au fil des siècles. Acteur de la naissance de Guillaume le Conquérant, le château va se métamorphoser sous l’action des descendants du plus célèbre des ducs de Normandie. Ainsi, Le Grand Donjon, réalisé sur le modèle de la White Tower de Londres (construite par Guillaume), la Chapelle ou encore l’imposante Tour Talbot n’auront pas connu Le Conquérant.

Le berceau du Royaume normand

Au travers d’un parcours audiovisuel en solitaire dans les donjons ou d’une visite guidée, vous rassasierez votre curiosité quant à l’architecture et la longue histoire du château. Et si vous décidez de vous y rendre d’ici au 16 octobre, vous y découvrirez l’exposition “1066-1216 : châteaux anglo-normands, conquérants et bâtisseurs” et le quotidien d’un seigneur normand et de sa maisonnée au 12e siècle.

En août, la fête des Jeux

Anecdotes historiques et insolites se succédent durant la visiteet vous découvrirez notamment le penchant de Richard Cœur de Lion pour... la chanson. C’est surtout l’occasion de retracer l’évolution d’un royaume qui s’étendit jusqu’à l’Angleterre et plus loin encore. Pour une immersion encore plus importante, le château vous invite à venir jouer aux bâtisseurs et aux chevaliers lors de la Fête des Jeux les 12, 13 et 14 août. L’esprit médiéval s’emparera de Falaise toute entière et dans son enceinte fortifiée. Pratique. Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h. Entrée : 7,5€ ou 3.5€ (6-16 ans). Tél. 02 31 41 61 44.