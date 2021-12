Au défi des dédales normands

Alors que les GPS s’imposent dans notre quotidien, quel plaisir de se retrouver seul face à Dame Nature ! Deux parcs à proximité de Caen vous proposent donc de déjouer la complexité de leurs labyrinthes. A Villons-les-Buissons, au nord-est de Caen, un parcours d’une durée moyenne d’une heure et demie vous emmènera à la découverte de “l’univers merveilleux des animaux marins”. La structure dispose aussi d’une mini-ferme et d’un château gonflable ! Autre lieu, autre ambiance au labyrinthe de Bayeux. Le périple y est plus long (deux heures environ), et vous permettra de vous évader dans un monde imaginaire et poétique entouré de décors d’aventures culturelles, ludiques et pédagogiques. Multi-activités, la structure bajocasse est l’hôte d’un laby-karting et de parcours d’accrobranche. Pratique.

Labyrinthe de Caen (06 74 24 83 42),

Labyrinthe de Bayeux (02 31 10 06 21).