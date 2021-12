L'AS Cherbourg en National, c'est fait !

Voici donc le nouveau groupe de l'ASC pour la saison 2011-2012.

Ajaccio GFCO, Av Bayonne, ASO Beauvais, RC Besançon, AS Cherbourg, SU Colmar, USL Créteil, Epinal, Fréjus-St-Raphaël, Le Poiré sur Vie, Luzenac, FC Martigues, Nîmes.Ol, Ch.Niort, US Orléans, Paris FC, US Quevilly, Red Star 93, FC Rouen, Vannes OC

En CFA, l'US Avranches et la réserve du SM Caen connaissent également leur groupe, le groupe D qui connait quelques changements géographiques avec les disparitions des clubs du centre de la France :

CFA groupe D : US Avranches, SM Caen « B », US Carquefou, US Concarneau, Fontenay, Le Havre AC « B », Le Mans FC « B », Les Herbiers, FC Lorient « B », Luçon, FC Mantes 78, ES Pacy sur Eure, GSI Pontivy GSI, Romorantin SO, Ol.Saumur, AS Viry Chatillon, La Vitréenne.

Enfin en CFA 2, les Bas-Normands se défieront dans le même groupe, le groupe H. On retrouve ainsi l'US Granville, le FC Flers, l'AST Deauville et l'USO Mondeville :

CFA 2 groupe H : St Brest « B », Dinan, FC Flers, US Granville, EA Guingamp « B », La Suze, St Laval « B », Locminé, USO Mondeville, US Montagnarde, St Rennes 2, Sablé, US Saint-Malo, AST Deauville, Vannes OC « B », AS Vitré.