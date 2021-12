Voile : les Caennais préparent la Solitaire du Figaro

Les 47 skippers engagés arriveront de Perros-Guirrec le 2 août et resteront dans la capitale bas-normande, où de multiples animations seront organisées pour l'occasion, jusqu'au dimanche 7 août. La flotte mettra alors les voiles vers l'Irlande pour la deuxième étape de cette épreuve dont l'arrivée finale est prévue à Dieppe le 28 août. Parmi les concurrents, Fabien Delahaye fera partie des plus surveillés.

Rendez-vous majeur

Le Caennais, quatrième du championnat de France de courses au large en solitaire l'année dernière, prépare ce qui constitue le rendez-vous majeur de sa saison. Leader provisoire du championnat, grâce notamment à ses deuxièmes places sur la Transat Bénodet-Martinique et sur la Générali Solo en début de saison, il aborde l'échéance avec sérénité. « Les résultats de début de saison me confortent beaucoup. J'ai confiance en mes choix et dans le bateau. Je sais que je peux bien faire ! La Solitaire est pour autant une épreuve à part et toutes les cartes peuvent vite être redistribuées mais c'est sûr que je préfère être à cette place pour le départ de Perros ! »