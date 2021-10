Voile : le caennais Fabien Delahaye remporte la transat Jacques Vabre

Le Caennais Fabien Delahaye et son coéquipier, Sébastien Rogues ont remporté dans la nuit de vendredi à samedi à Itajai au Brésil la Transat Jacques Vabre en Class40 , les plus petits voiliers engagés dans la course.

Fabien Delahaye et Sébastien Rogues sur GDF Suez, ont franchi la ligne d'arrivée vendredi 29 novembre à 22h56, après 20 jours 21 heures et 41 minutes de course en mer.

Ils ont parcouru 5.578 milles à la moyenne de 11,12 noeuds.

Le duo était parti du Havre le 7 novembre.