Rihanna dévoile le clip de "Sledgehammer", de la BO de Star Trek: sans limites

Rihanna nous propose un clip "sans limites" pour la sortie de Star Trek! Un clip où elle apparaît en extra-terrestre, en klingonne, et où un voyage visuel cosmique nous est proposé. Il faut dire que le chanteuse est une fan de la franchise de science-fiction. Le clip a été tourné avec la technologie Imax. La chanson s'appelle "Sledgehammer" et elle sera à retrouver dans le film "Star Trek Sans Limites".

Ce film sortira en France le mercredi 17 août 2016, réalisé par Justin Lin avec Chris Pine et Zachary Quinto: Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. L’équipe explore les confins inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace.