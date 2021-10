Télévision : deux habitants de Normandie vedettes de "Box aux enchères", sur D8

Tijany, de son nom de scène, est l'une des vedettes de l'émission Box aux enchères, diffusée sur D8. Devant les caméras, lui et les autres brocanteurs ont quelques minutes pour estimer le contenu d'un box, avant de faire une offre pour peut-être dénicher la perle rare.

Le fantasque

Artiste-peintre, Tijany, de Duclair, près de Rouen (Seine-Maritime) a séduit les producteurs lors de son casting par sa fantaisie et ses vêtements colorés. "On était 100 candidats ou plus au départ. J'ai été pris tout de suite, s'émerveille ce personnage haut en couleur. On a tourné deux mois, à un rythme de trois jours par semaine. C'est un monde que je ne connaissais pas. 60 personnes étaient en permanence autour de nous et six caméras nous filmaient. C'est l'une de mes plus belles expériences."

La patron

À ses côtés, un autre Normand. Le Duclairois Arnaud Seguinet, commissaire-priseur de l'émission, est à l'antenne ce qu'il est à la vie. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de faire le show et de faire grimper les enchères. Une mission qu'il réussit à merveille. Sept épisodes ont été tournés et sont actuellement diffusés sur D8.