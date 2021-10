Paris (AFP). Loi travail: l'hypothèse d'un nouveau 49-3 fait son chemin

Malgré le dialogue renoué entre Manuel Valls et les syndicats, les divergences de fond demeurent et aucune issue au conflit sur la loi travail ne se dessine. La CGT et FO décident jeudi de la poursuite de la contestation et l'hypothèse d'un nouveau 49-3 fait son chemin.