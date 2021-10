Rand'Orival multisports: parcours rando VTT et pédestre dimanche 3 juillet

L'association As3V organise chaque début de mois un rendez-vous intitulé Rand'Orival. Des parcours de randonné pédestre, jogging et VTT accesssible à tous, et sans inscriptions.

Cette semaine, vosu avez rendez-vous dimanche 3 juillet 2016 à Tierceville (14) à partir de 9h. Parcours de 10km pour la randonnée et le jogging, 25km pour le VTT. Il faut emmener son casque et son vélo, et tout le monde doit prévoir un ravitaillement.

Ecoutez Joël Marie, président d'As3V, nous présenter cette randonnée: