Top 3 des destinations pour éviter vos compatriotes cet été

C'est vrai qu'à chaque fois qu'on part en vacances, il y a toujours un Français quelque part, quelqu'un qu'on connaît parfois ou qui vient nous voir parce qu'il est content de pas être tout seul dans le coin.

Sauf que se retrouver à entendre notre langue un peu partout, ca met un coup au moral quand on cherche le dépaysement.

A ce sujet, la compagnie comparative de vols Skyscanner révèle que deux Français sur trois préfèrent aller là où ils risquent de moins croiser leurs compatriotes.

Surtout quand on connaît la réputation peu flatteuse des Français en voyage : bruyants, mal élevés, radins et râleurs...

Heureusement, il y a (encore) quelques endroits où on peut les éviter et d'après le site minute buzz, ce serait Taïwan, la Corée du Sud et la Nouvelle Zélande