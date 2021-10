Braquage d'un tabac à Cherbourg : un couple de trentenaires condamné

Ils avaient peut-être voulu se la jouer Bonnie and Clyde. Mais ils ne sont pas allés bien loin. Un couple de trentenaires comparaissait lundi 27 juin 2016 devant le tribunal correctionnel de Cherbourg (Manche) après le braquage d'un tabac-presse, dans le quartier des Provinces.

Les faits remontent au mercredi 22 juin. Vers 7h du matin, un homme et une femme entrent cagoulés et casqués dans le commerce. Lui est muni d'un pistolet de défense. "Ce n'est ni une arme factice ni une arme réelle. On ne peut pas tirer des vrais balles avec" précisait alors la police à nos confrères de La Manche Libre.

Troisième braquage en trois ans

Après avoir emporté 170 euros dans la caisse et quelques cartouches de cigarettes, le couple avait pris la fuite. Les policiers sont parvenus à les arrêter non loin de là dans la matinée.

Jugés en comparution immédiate, ils sont condamnés à des peines de prison : quatre ans dont deux ferme pour lui, trois ans dont deux ferme pour elle. Ils devront respectivement verser 2500 et 2000 euros de dommages et intérêts. Ils sont maintenus en détention.

Pour les propriétaires du tabac-presse, cette affaire constitue le troisième braquage subi en trois ans, après deux vols similaires en 2013 et 2014.