En 2017, les acteurs touristiques mondiaux se donnent rendez-vous à Rouen

Rouen (Seine-Maritime) accueillera en 2017 "Les rendez-vous en France", le salon qui réunit les professionnels du tourisme français et les tours-opérateurs du monde entier. Le but pour les régions françaises : faire en sorte que les agences de voyages étrangères les enregistrent comme "la" destination et ainsi attirer les voyageurs de ces pays.

La Normandie, terre d'accueil

Christian Mantei, directeur général d'Atout France, organisateur du salon, a donc choisi Rouen pour accueillir près de 2 000 professionnels : "La Métropole l'a emporté assez largement, je dois dire. Les critères que sont les qualités des infrastructures, des hébergements et des soirées prévues ont compté. Mais c'est surtout la Normandie qui a fait basculer la décision."

Quelles retombées économiques ?

Pour Rouen, la Seine-Maritime et la Normandie donc, il s'agit de tirer son épingle du jeu en braquant les projecteurs sur la région et d'en profiter pour vanter les qualités touristiques de la Normandie. Les retombées économiques dans les années à venir sont difficiles à évaluer après l'organisation d'un tel événement.

Mais tous espèrent surfer sur la bonne année 2015 où la Seine-Maritime s'est distinguée par une augmentation de 15 % de séjours touristiques par rapport à l'année précédente, pendant qu'au niveau national, la tendance était à la baisse (-2 %).