Le Mexicain Marcos Madrid, pongiste de Caen, aux Jeux olympiques de Rio

Pour lui, les Jeux olympiques au Brésil démarrent samedi 25 juin 2016 par un premier stage en Allemagne. Marcos Madrid, Mexicain, est licencié au Caen tennis de table club (Calvados). Il va découvrir pour la première fois de sa vie l'univers fascinant d'une olympiade. "C'est super pour moi de faire partie des sportifs qualifiés pour Rio, commente le pongiste qui a découvert lors de la saison 2016-2017 la Pro A avec Caen. Faire les JO, c'est un rêve qui va se réaliser !"

Seul en Chine, à 14 ans

Natif d'un pays où vouloir devenir joueur de tennis de table en surprend plus d'un, Marcos Madrid a parcouru bien du chemin pour aller jusqu'aux JO. "J'ai débuté le ping-pong en loisir à 9 ans, et c'est à 13 ans que j'ai commencé à prendre la chose au sérieux dans l'équipe de ma ville, à Puebla (une métropole à deux heures de México)." S'en est suivie une expérience d'un an en Chine, à 14 ans, pour progresser, avec dans un coin de sa tête, l'envie de revenir au pays pour devenir champion du Mexique senior.

Après une finale perdue, l'objectif est atteint en 2005, à 16 ans. Trois titres nationaux plus tard, le voilà qui débarque en Europe par un stage à Bagnoles-de-l'Orne, avant de rejoindre Caen, pour lancer véritablement sa carrière professionnelle. Puis Montpellier (Hérault) et Nice (Alpes-Maritimes) l'accueillent, avant un retour à Caen l'été 2015.

"Ici, je me sens très bien, notamment grâce à l'accueil de certains, comme mon coéquipier Jimmy Devaux." Après deux stages consécutifs en Allemagne à partir du 25 juin 2016, où il va côtoyer deux des dix meilleurs joueurs mondiaux, il sera de retour en France le 20 juillet, pour s'entraîner avec l'équipe de France. Le départ pour Rio est programmé le 30.