L'IUFM de Caen fait le point un an après la réforme

À quoi sert l’IUFM ?

“Nous assurons la formation aux métiers de l’enseignement, comme ceux des professeurs des écoles ou des collèges et lycées (CAPES et agrégations, par le biais de Masters. Pour devenir professeur de mathématiques, c’est avec le Master de mathématiques que l’étudiant trouvera une spécialité dans enseignement, sachant que pour l’économie et l’histoire-géo, la formation peut être dispensée intégralement à l’IUFM.”

L’IUFM de Caen possède-t-il une spécificité ?

“Nous sommes un petit IUFM, mais avec une particularité unique en France. Avec d’autres instituts, nous formons aussi des spécialistes de la coordination des dispositifs d’insertion sociale, ou liés au handicap, des médiateurs culturels, scolaires ou urbains pour les collectivités. Aux étudiants qui ne réussissent pas le concours au terme de leur Master, nous proposons des passerelles vers les métiers du social. En cas d’échec, ils ne sont donc pas abandonnés.”

Sur quoi porte la réforme des IUFM en France adoptée en 2010 ?

“Son objectif est d’amener chaque étudiant qui veut devenir enseignant, et donc passer le concours, à posséder un Master, soit un bac+5, alors qu’on n’exigeait jusqu’alors qu’un bac+3. C’est une réforme sans précédent destinée à élever le niveau des enseignants. Il faut donc deux années supplémentaires pour devenir fonctionnaire-stagiaire. Conséquences, l’entrée dans le métier n’est plus la même, elle est moins facile. Et le nombre de places d’enseignant diminuant, l’État fait une belle économie.”

Un an après, quel constat en tirez-vous ?

“Il s’agit d’une réforme très difficile à mener. Les étudiants doivent à la fois otenir en deux ans un Master, qui est un diplôme difficile, et préparer le concours pour devenir prof.”

Craignez-vous de ne plus trouver d’étudiants motivés par ce métier ?

“Nous connaissons déjà des difficultés de recrutement. Depuis un an, déplorons une baisse de 40 % d’inscriptions dans les IUFM. Nous constatons cependant une légère reprise qui prouve que l’IUFM de Basse-Normandie a su se mobiliser grâce à son personnel”.

Cette réforme était-elle nécessaire ?

“Pour la formation des enseignants, certainement ; concernant les conditions d’accès aux concours, peut-être pas. Nous sommes le seul pays européen à exiger un niveau Master après un parcours assez généraliste. Les autres pays européens ont choisi une filière de cinq ans entièrement consacrée aux métiers de l’enseignement. On paie aujourd’hui ce choix, puisqu’au delà des conditions d’exercice des métiers, moins de jeunes qu’avant ont envie de devenir enseignants.”

Dates et chiffres

. 1989 : création des IUFM en France.

. 2010 : réforme dans les IUFM dite de masterisation.

. 2010 : Stanislas Hommet nommé directeur de l’IUFM de Basse-Normandie.

. Chiffres : l’IUFM bas-normand compte 90 personnels administratifs, 180 professeurs et 800 étudiants.