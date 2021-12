Plus de 250 espèces de plantes, 400 sortes de champignons et 275 espèces d’oiseaux recensées en font l’un des espaces naturels les plus attrayants de la région. L’association Escapades Nature propose de vous le faire découvrir le temps d’un après-midi en kayak. Au côté purement sportif de la sortie s’ajoute une partie connaissance de l’environnement, permise par la présence d’un naturaliste. Pratique. Tél. 02 31 24 46 11.