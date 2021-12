Le Gibus Café, sur les hauteurs de Caen

Quelle ne fut pas notre surprise en découvrant ce lieu lumineux à souhait, où le bois, composante principale de la décoration, invite chaque visiteur vers une destination plus lointaine. “On se croirait volontiers sur la côte”, lâcha spontanément la personne qui m’accompagnait.

Mais le meilleur était encore à venir.

Le chef défend le terroir

Chaque midi, la maison propose un menu qui permet de faire le tour des qualités culinaires d’Olivier Briand, un ancien du grand chef étoilé Marc Veyrat. Plusieurs formules à 15 € pour l’entrée-plat ou le plat-dessert, et 20 € pour les trois. Le programme a commencé par une assiette remplie de trois mets différents. A côté d’un morceau d’avocat accompagné d’une excellente sauce qui ravira nombre de palais, la bonne surprise : une petite salade de salicorne, ce condiment marin détonant, ici mélangé avec une crème légère.

Passé l’entrée, je me suis délecté d’une estouffade de bœuf couchée sur une excellente salade de légumes. Mon invitée a opté pour la très fraîche sardine accompagnée des légumes du jour. Les amateurs auraient aimé se lancer dans la découverte des tripes du Pays d’Auge ou dans celle du haddock (poisson). Mieux valait-il garder un peu de place pour les pâtisseries. Pratique. Tél. 02 31 86 01 33.