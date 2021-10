AllttA ne s'arrête plus: écoutez "that good ship"

Le duo AllttA prépare "The upper hand", leur premier album prévu pour cet automne. Vous avez déjà pu écouter début mai Connery extrait d'une compilation et Touch Down Pt. I (disponible à la vente), le 1er extrait du futur album.

Place maintenant à un 2ème single: "That good ship", à écouter avec un clip en motion graphic (graphisme animé), qui s'adapte au rythme musical .

Le DJ/chanteur français 20syl et le rappeur américain Mr. J. Medeiros seront en concert aux Solidays le samedi 25 juin 2016 à Paris.