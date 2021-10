Dans la Manche, 7e édition de la Barjo, le trail le plus fou de Normandie

Chaque année, le succès de La Barjo est grandissant, et réuni désormais près de 2000 concurrents venus de toute la France. Une épreuve exigeante qui peut aller jusqu'à 100 km de course, et qui se déroule sur une journée non-stop en autosuffisance.

Ces samedi 18 et dimanche 19 juin 2016, les concurrents traverseront encore quelques-uns des plus beaux paysages de l'ouest du Cotentin. Une manifestation organisée grâce au concours de plus de 200 bénévoles, dont de nombreux sapeurs-pompiers de la Manche. Différents parcours sont organisés (voir ci-dessous), mais il arrivent tous à Beaumont-Hague (Manche).

La Barjo Ultra Trail : épreuve de 100 km au départ de Barneville-Carteret, dimanche 19 juin, à 4h30. De la Côte des Isles à La Hague, les coureurs traversent 18 villages.

La 1/2 Barjo Trail : épreuve de 50 km au départ d'Urville-Nacqueville, dimanche 19 juin à 9h00. Le parcours serpente entre les villages typiques de la pointe de la Hague, pour rejoindre Beaumont-Hague.

Le trail de Port-Racine : épreuve de 27 km au départ de Port-Racine, dimanche 19 juin à 13h00. Parcours qui traverse les plus beaux points de vue de la Hague.

La Petite Barjo : course Nature de 15 km , au départ de Beaumont-Hague, dimanche 19 juin à 15h00.

La Nocturne : épreuve de 15 km, à courir en moins de 3 heures à partira de Beaumont-Hague, samedi 18 juin 2016 à 22h00.

"Afin de donner un sens à cette épreuve et pour que les efforts des coureurs ne restent pas un grain de sable perdu dans l’immensité de nos plages et dunes, nous nous engageons pour l’Oeuvre des Pupilles des Sapeurs Pompiers", témoigne-t-il.

Des défis pour les plus courageux :

Le Défi des Grands Barjos , combine la participation à "La Nocturne", samedi 18 juin, et à "La Barjo Ultra Trail", dimanche 19 juin.

Le Défi des Barjos combine la participation à la "La Nocturne", samedi 18 juin et à "La ½ Barjo Trail", dimanche 19 juin.

Nouveauté cette année :

La Rando : une randonnée de 15 km ouverte à tous sans classement. Juste pour le plaisir d’une belle balade au départ de Beaumont-Hague, le dimanche 19 juin 2016 à 10h00.

A noter que toutes les courses arrivent à Beaumont-Hague (Manche).

