Normandie : le détail de la visite de Manuel Valls à Caen

L'annonce de son déplacement en Normandie, à Caen (Calvados) remonte au 8 juin 2016.

Lundi 13 juin 2016, Manuel Valls est attendu à 15h30 avec Jean-Jacques Urvoas, ministre de la justice, au Centre pénitentiaire de Caen. Le Premier ministre doit à cette occasion échanger sur les "spécificités" de cet établissement et les "problématiques rencontrées".

Un palais de justice flambant neuf

Une heure trente plus tard, à 17h, les deux hommes sont attendus au Tribunal de grande instance de Caen, récemment construit dans le quartier de la Presqu'île. Ils doivent visiter ce palais de justice flambant neuf avant d'en rencontrer les personnels.

Enfin, Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas doivent participer à une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté en préfecture du Calvados, à partir de 18h15.

La présence de la secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Clotilde Valter, originaire de Normandie, est aussi annoncée à l'occasion de ce déplacement ministériel à Caen.

