Harcèlement sexuel : la députée du Calvados Isabelle Attard dénonce les "graves approximations" de Denis Baupin

Pour alimenter sa défense, l'avocat du député Denis Baupin a dévoilé plusieurs échanges de textos, quatre des femmes impliquées dans l'affaire déploraient dans un communiqué publié hier, jeudi 9 juin 2016, "de graves approximations et des travestissements grossiers de la vérité". Sandrine Rousseau, Annie Lahmer, Elen Debost, Isabelle Attard redisent "[contribuer] avec sérénité à la manifestation de la vérité et [faire] une entière confiance aux enquêteurs".

L'enquête se poursuit

"A ce stade, les enquêteurs de la BRDP et le Parquet de Paris sont en possession de l'ensemble des éléments de ce dossier qui démontrent notre bonne foi", précisent les quatre femmes.

Début mai, Isabelle Attard faisait partie de huit femmes qui ont dénoncé des agissements de harcèlement et d'agressions sexuelles de Denis Baupin, élu écologiste et ex-vice-président de l'Assemblée nationale.

Aux côtés de plusieurs autres victimes présumées, la députée du Calvados avait finalement déposé une plainte le 2 juin dernier.