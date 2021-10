Top 10 des métiers les plus stressants en 2016

Sont classés dans les 10 premiers rangs des métiers considérés comme les plus stressants dans le monde en 2016, les professions qui requièrent le port d’un uniforme, les coordonnateurs d’événements, les responsables des relations publiques, les cadres supérieurs, et les personnes de médias.





Un classement réalisé selon 9 critères considérés comme susceptibles de créer de l’angoisse dans le cadre du travail :



- Les déplacements professionnels

- Les deadlines

- L’exposition médiatique

- La course à la compétitivité

- Le côté physique du métier

- Les conditions environnementales

- L’exposition aux dangers, voire les périls mortels pour soi ou pour les autres

- Les interactions avec les clients ou le public

- Et enfin, le potentiel de croissance des emplois.





10. Chauffeur de taxi







Menacés par l'arrivée des VTC et des voitures de location sans chauffeur, les conducteurs de taxi sont chaque jour à la recherche de courses tout en circulant dans les embouteillages régulièrement.





9. Journaliste de presse écrite







Avec une deadline au quotidien, le bouclage impose de travailler dans l’urgence en permanance pour ne pas se prendre « le mur » comme on dit dans le jargon.





8. Animateur radio







Les animateurs radio, chargés de produire un programme l'œil rivé sur l’horloge, gérent une course contre la montre et une montée d'adrénaline. Une fois prêt, il faut passer derrière le micro et ne pas bafouiller, ni laisser un blanc tout en gardant le sourire.

Même si le métier il est vrai est stressant, les animateurs ici à tendance ouest ne se plaignent pas d'être aussi dans le Top 15 des métiers au top pour draguer sur Tinder...





7. Chef d’entreprise







Souvent plus stressé que les salariés, un dirigeant a de lourdes responsabilités tout en devant assurer systématiquement des charges financières lourdes quoi qu'il arrive.





6. Responsable de la communication







A l'heure des réseaux sociaux, un badbuzz est vite arrivé en cas de faux pas.





5. Organisateur d’événements







Il n'y a aucune dangerosité à travailler dans l'évènementiel, mais si tout n'est pas prèt le jour J... ?





4. Officier de police







Les policiers ont été particulièrement exposés en France ces derniers mois ce qui en fait bien sûr un des métiers les plus stressants.





3. Pilote de ligne







Très stressant mais pourtant il en fait rêver beaucoup, le métier de pilote de ligne est exigeant en terme de responsabilité.





2. Pompier







Un métier loin d'être facile. Mobilisé à n'importe quel moment dans l'urgence, sur des situations à chaque fois différentes, et dont l'objectif est régulièrement de sauver des vies.





1. Militaire







Les militaires, dans le cadre de conflits armés ou de leurs missions de protection sont sans surprise les plus exposés au stress. Métiers exigeants, tant sur le plan physique que moral.





Le site a réalisé un autre classement, celui à l'inverse, des moins stressants dont voici le top 3 :

1. Analyste en sécurité

2. Ecographe obstétricien

3. Professeur d'Université